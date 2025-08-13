Turgutlu'da Forklift ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde forklift ile motosikletin çarpışması sonucu Gökhan Güler yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Gökhan Güler yönetimindeki 45 AAE 099 plakalı motosiklet, Subaşı Mahallesi Koşukırı mevkisinde Serhat Aygün yönetimindeki forkliftle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Güler, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Forklift sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel