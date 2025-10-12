Haberler

Turgutlu'da Eşini Tüfekle Vuran Adam Gözaltına Alındı

Turgutlu'da Eşini Tüfekle Vuran Adam Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçim sıkıntısı nedeniyle tartıştığı eşi Hasibe Aybar'ı tüfekle vurarak ağır yaralayan Adıgüzel Aybar, gözaltına alındı. Hasibe Aybar hastanede hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı eşi Adıgüzel Aybar (50) tarafından tüfekle vurulan Hasibe Aybar (34), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan Adıgüzel Aybar, bu nedenle yaşanan tartışma sırasında eşi Hasibe Aybar'a tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 çocuk annesi Hasibe Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Adıgüzel Aybar'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
