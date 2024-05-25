Üye Girişi
Haberler

TÜRGEV, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'ni tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, projenin Mevlanakapı Yurdu'nun bir parçası olduğunu belirtti ve gençlerin sosyal ve sanatsal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) vizyon projelerinden Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, projenin Mevlanakapı Yurdu'nun bir parçası olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Altun, TÜRGEV olarak tüm Türkiye çapında 25 öğrenci yurdunu idare ettiklerinin altını çizerek, "Bizler bir taraftan yurtlarımızda öğrencilerimize barınma imkanı sunarken, bir taraftan da yurtlarımıza vermiş olduğumuz atölye hizmetleriyle gençlerimizin sosyal ve sanatsal anlamda da gelişmelerine katkı vermeye çalışıyoruz." dedi.

Yurtlarda konaklayan öğrencilerin içinde bulundukları mahalleye uyum sağlamalarını önemsediklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Yurtlardaki öğrenci sayısında sınırlı kalmak istemiyoruz. Bu yurtlara ciddi bir yatırım yapılıyor. Atölye çalışmalarından tutun da eğitim faaliyetlerine kadar ciddi bir birikimi de aslında biz bünyemizde barındırıyoruz. Yurtlar hem içerideki öğrencileri hem de bulundukları mahallelerdeki topluma bir fayda sağlasınlar istiyoruz. Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nde öğrencilerimiz de aynı zamanda gönüllü olarak çalışıyorlar. Öğrencilerimiz bu merkezde aynı zamanda tecrübe kazanmış oluyorlar. Bir taraftan insanlarımızın yurtlarımızın kapısından içeri girmelerini, yurtlarımızı görmelerini, hem bizleri hem de öğrencilerimizi tanımalarını temin etmiş oluyoruz."

"Merkezimiz hem çocuklara hem ailelerine hizmet veriyor"

Altun, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nin 0-12 yaş grubundaki çocuklarla beraber ailelere de hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Biz istedik ki çocuklar gelsin, bir taraftan atölyelere katılsınlar, bir taraftan kütüphanelerde kitaplarını okusunlar, bir taraftan masal dinlesinler, başka faaliyetlere katılsınlar, bir taraftan da aileleri de bu çalışmaların bir parçası olsun. Bu merkezden hem çocuklarımız istifade ediyor hem de annelerimizin yaptığı ve katıldığı birçok atölyemiz var." ifadelerini kullandı.

Merkeze hem çocuklardan hem ailelerden ciddi bir teveccühün olduğuna işaret eden Fatmanur Altun, gerçek bir ihtiyaca dokunduklarının, gerçek bir noktaya temas ettiklerinin anlaşıldığını dile getirdi.

Altun, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nden elde edilen tecrübeyi Türkiye'nin farklı bölgelerinde kurumsal faaliyetler yapmak üzere hayata geçirmeyi düşündüklerini söyleyerek, "Her bölgenin ihtiyacına göre bir çalışma modeli geliştirmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu çalışmaların yürütülme sürecinde buna ilişkin çok ciddi bir tecrübe ve bilgi birikimi desteğimizi düşünüyoruz. İnşallah bundan sonrası için de bu çalışmalar katlanarak devam edecek." dilye konuştu.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Fatmanur Altun Gençlik Türkiye Çocuk Eğitim Güncel Haberler

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Bakmadan Geçme

Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title