Turgay Olcayto'nun listesi TGC seçimini kazandı

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC)'nin 47. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Seçimin sonunda Turgay Olcayto'nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu; yönetimi üç yıl için daha sürdürmeye değer görüldü.

TGC'nin Cağaloğlu'ndaki binasında Burhan Felek Konferans Salonu'nda dün başlayan 47. Genel Kurul, bugün yapılan seçimlerle sona erdi.

Yönetim Kurulu Asıl

Yönetim Kurulu Yedek

Denetim Kurulu Asıl

Balotaj Kurulu Yedek

Bağımsız Aday

Seçime Bağımsız Yönetim Kurulu asıl üyeliği için aday olan Seraceddin Zıddıoğlu 15 oy aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel