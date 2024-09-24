Tüp Bebek Merkezinde Doğan İlk Bebeğe Doktorunun Adı Verildi

ADANA Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ndeki Tüp Bebek Merkezi'nde doğan ilk tüp bebeğe, aileye tedaviyi uygulayan Doç. Dr. Sefa Arlıer'in adı verildi. 30 yıldır hekimlik yaptığını belirten Doç. Dr. Arlıer, "30 yılda herhalde 500'e yakın hasta, ismimi verdi. Beni de çok mutlu etti" dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi 9 ay önce faaliyetlerine başladı. Merkezde tedavi gören, fabrika işçileri Büşra-Şehmus Kavak çiftinin tüp bebekleri, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya geldi. Çift, erkek bebeklerine, tedaviyi uygulayan Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek Ünitesi Birim Sorumlusu Doç. Dr. Sefa Arlıer'in adını verdi. Evlat sahibi olmanın çok özel olduğunu belirten Büşra Kavak, tedavi sürecinde yanlarında olan Arlıer'e teşekkür ederek, "Çok değişik bir duygu, tarifi yok. Severek verdik ismini, kötü bir düşüncemiz olmadı. Zorlu bir süreçti ama sonuna değdi. Sefa'mız geldi. İlk tüp bebek denememizde oldu" diye konuştu.

'KÜLTÜRÜMÜZDE OLDUKÇA YAYGIN'

Doç. Dr. Sefa Arlıer ise Kavak çiftinin yeni doğan bebeklerine adının verilmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. 30 yıllık meslek hayatında 500'e yakın hastanın çocuğuna ismini verdiğini belirterek, "Bu da hastayla olan ilgimizden, sevgimizden ve yaptığımız tedavinin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Herkes için gurur kaynağı, beni de çok mutlu etti. Hastalar güvenmese, sevmeseler doktorun ismini vermez. Bu, zaten Anadolu'da bizim kültürümüzde oldukça yaygın, hem hekime hem tedavideki kişilere verilen değeri de gösteriyor" dedi.