Haberler

Tunus’ta "üniversite mezunu işsizler" istihdam talebiyle protesto düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus’ta üniversite mezunu işsizler, uzun süredir işsiz olanların kamu sektöründe istihdam edilmesini öngören 18 sayılı kanunun uygulanması talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Tunus'ta üniversite mezunu işsizler, uzun süredir işsiz olanların kamu sektöründe istihdam edilmesini öngören 18 sayılı kanunun uygulanması talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Yaklaşık 17 vilayette düzenlenen gösterilerde işsiz üniversite mezunları, valilikler ve bölgesel eğitim müdürlükleri önünde toplandı.

Binzert vilayetinde onlarca gösterici, valilik ve Bölgesel Eğitim Müdürlüğü önünde protesto gerçekleştirdi. Göstericiler, "İş, özgürlük, ulusal onur" ve "İstihdam haktır" sloganları attı.

Üniversite mezunu işsizlerin Ulusal Koordinatörü Kerim Tura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Binzert'teki gösterinin valilik önünde başladığını ve valinin kendileriyle görüşmediğini söyledi.

Bunun üzerine Bölgesel Eğitim Müdürlüğüne doğru yürüyüş düzenlediklerini belirten Tura, Eğitim Bakanlığının ortaöğretim öğretmenliği için "CAPES" sınavlarının düzenlenmesine karar verdiğini ancak bunun 18 sayılı yasayı göz ardı ettiğini savundu.

Tura, "18 sayılı kanun, uzun süredir işsiz olanların istihdam edilmesini öngörüyor. Yasanın uygulanmaması kaynak yetersizliğinden değil. Çünkü başka sınavlar için her gün kaynak ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Yasadan oluşan haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Tura, 18 sayılı kanunun eski Meclis tarafından çıkarılan ancak 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü siyasi süreç sonrasında uygulanmayan benzer hakları tanıyan 38 sayılı yasanın akıbetini yaşamaması gerektiğini kaydetti.

Başkent Tunus'taki gösterinin koordinatörlerinden Hasuna Kafsavi de göstericilerin bugün taleplerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletmek amacıyla Kartaca Sarayı'na gitmek istediğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin göstericilerin Cumhurbaşkanlığına yaklaşmasına izin vermediğini belirten Kafsavi, grubun yakınındaki tren istasyonu seviyesinde tutulduğunu ifade etti.

???????Üniversite mezunu işsizler, 1 Eylül'de de başkent Tunus'taki Hükümet Başkanlığı binasının bulunduğu Kasba bölgesinde gösteri düzenlemişti.

18 sayılı Kamu İstihdam Kanunu

Tunus Meclisi, 16 Aralık 2025'te uzun süredir işsiz olan yükseköğrenim mezunlarının kamu sektöründe istihdamına ilişkin 18 sayılı yasayı kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de yasayı 23 Aralık 2025'te imzalamıştı.

Yasanın ilk maddesinde, uzun süredir işsiz olan yükseköğrenim mezunlarının devletin kamu sektörlerinde ve kamu hizmetlerinde istisnai yöntemle istihdam edilmesi ve sürecin İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanlığının gözetiminde yürütülmesi öngörülüyor.

Yasaya göre istihdamda 40 yaşını aşmış olanlara, mezuniyetinin üzerinden 10 yıldan fazla süre geçenlere, yaş şartı aranmaksızın her aileden bir kişiye ve sosyal durum kriterlerine öncelik veriliyor.

İstihdamların, yasanın yayımlanmasından itibaren en fazla 3 yıl içinde kademeli olarak gerçekleştirilmesi ve işe alınacakların görevlerine uygun bir mesleki eğitim sürecinden geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik

Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı

İnsansı robotun beklenmedik hareketi! Mühendis son anda kaçtı
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama

Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Temizledikleri dersliklerde öğrenci oldular! Kırklareli'nde 2 destek personeli yazılım mühendisliğini kazandı

Sıraları silerken hayal kurdular! Şimdi o sıralarda oturacaklar
İstanbul Havalimanı'na yeni pist! Erdoğan yarın açıyor, toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! O pist yarın hizmete giriyor