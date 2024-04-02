Tunus'ta Türk Müziği Coşkusu

Tunus'ta her yıl Tunus Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenen Bab el-Bahr Ramazan Geceleri Festivaline katılan Ayyıldız Müzik Grubu ve Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Korosu, konser verdi.

Başkent Tunus'ta yer alan İbn Haldun Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, YEE Tunus Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Tunus Kültür Bakanlığı yetkilileri, Tunus'ta yaşayan Türkler ve Türk müziği seven Tunuslular katıldı.

Büyükelçi Demircan'ın açılış konuşmasıyla başlayan konserde tamamı Tunuslulardan oluşan Ayyıldız Müzik Grubu birçok Türkçe şarkıyı seslendirdi.

Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yoldayım, Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya, Zülfü Livaneli'den Yiğidim Aslanım parçalarının da seslendirildiği konserde Ömer Faruk Tekbilek'in I Love You parçası da müzik severlerin beğenisine sunuldu.

Ayyıldız Müzik Grubunun ardından sahne alan Türk müziğine gönül vermiş 15 kişiden oluşan Tunus Yunus Emre Enstitüsü Korosunun seslendirdiği Türkçe şarkılar büyük beğeni topladı.

Konsere büyük ilgiden ve yaşanan coşkudan etkilendiğini belirten Büyükelçi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şekspir'in de dediği gibi 'müzik ruhun gıdasıdır', çok doğru bir söz, müzikle kendimize dönüyoruz, kendimizi dinliyoruz. Türk Tasavvuf Musikisi, sufizmi anlatan parçalar, insanı çok temsil eden müzik enstrümanları. İşte böylesine anlamlı bir ayda, buradaki amatör sanatçılardan oluşan grubun Türk müziğinden seçkilerini sunacağı bir konserde olmak gerçekten mutluluk verici. Sonuçta diller farklı da olsa duyguyu inşa ettiğinizde kalpleri ve insanları yakınlaştırmış oluyorsunuz. Başta İbn Haldun Kültür Merkezi ve YEE olmak üzere konsere katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkçe müzik birleştirir"

YEE Korosunda yer alan ve koroyu gönülden desteklediğini belirten Türkçe Okutmanı Dr. Maksut Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

"Türk müziği Tunuslular ile Türkler arasında iyi bir ilişki kurmamızı sağladı. Örneğin benim bulunduğum gruptaki sanatçıların hepsi Tunuslu, bu müzik grubunun iki kültür arasındaki ilişkilere büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Düzenlediğimiz konser ile Tunus halkına, Tunus'un güzel insanlarına sesleniyoruz. Biz Tunusluları çok seviyoruz muhtemelen onlar da bizi çok seviyorlar. Müzik birleştirir, özellikle de Türk müziği birleştirir. Tunus YEE'nün bugün düzenlediğimiz konsere çok büyük katkısı var, bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Tunus'ta ramazan ayının çok büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten YEE Tunus Koordinatörü Çevik, "Enstitü olarak bu coşkuya katkı sağlamak istedik. Tunus Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenen bu festival kapsamında Türk müziğini Tunuslu kardeşlerimize buluşturma fırsatı yakaladık. Yakın zamanda düzenleyeceğimiz farklı kültürel etkinlikler ile iki kültür arasında bağlar kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren YEE, verdiği Türkçe eğitiminin yanı sıra Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak üzere birçok kültürel etkinlik düzenliyor.