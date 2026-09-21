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Tunus'ta Sumud Filosu yürüyüşü sonrası 15'ten fazla kişi gözaltına alındı

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Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu, 19 Eylül'deki destek yürüyüşünün ardından bazı katılımcıların gece evlerinden ve sokaklardan gözaltına alındığını, 15 kişinin isminin paylaşıldığını duyurdu. Bazı kişilerin akıbeti bilinmezken Tunus makamları henüz açıklama yapmadı.

Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması amacıyla faaliyet gösteren "Küresel Sumud Filosu"nun Tunus'taki tutuklu üyelerine destek için düzenlenen yürüyüşe katılan 15'ten fazla kişi gözaltına alındı.

Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Eylül Cumartesi günü düzenlenen yürüyüşün ardından bazı katılımcıların gece saatlerinde evlerinden ve sokaklardan gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 15 kişinin isimleri paylaşılırken bazı kişilerin akıbetinin ise bilinmediği ifade edildi.

Tunus makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

– Sumud Filosu üyelerinin "kara para akladıkları???????" suçlamasıyla tutukluluk süreci

Tunus'ta mahkeme 16 Mart'ta Sumud Filosu'nun yönetim kurulundan 7 kişi hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklama kararı vermiş, daha sonra 3 kişi serbest bırakılmıştı.

Mahkeme, 11 Eylül'de, "kara para aklama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Vail Nevar, Nebil Şennufi, Gassan Buğdiri ve Gassan Henşiri'nin tutukluluk süresini 4 ay daha uzatmıştı.

Başkent Tunus'ta 19 Eylül Cumartesi günü yüzlerce kişi, mart ayından bu yana tutuklu bulunan 4 Sumud Filosu üyesinin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemişti.

Tunus Sumud Heyeti ve aktivistlerin savunma komitesi ise faaliyetlerinin Filistinlilerle dayanışma ve Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması kapsamındaki girişimlerle bağlantılı olduğunu savunuyor ve tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA
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