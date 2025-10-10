Tunus'ta Sumud Filosu'na Saldırı Üzerine BM'ye Başvuru Çağrısı

Tunus'ta 25 Temmuz Yolu Partisi Genel Sekreteri Mahmud bin Mebruk, Sumud Filosu'nun ülke karasularında uğradığı saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurulması çağrısında bulundu.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'e verdiği destekle ön plana çıkan partinin lideri Bin Mebruk, Sumud Filosu'nun Tunus'ta uğradığı saldırıya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na Tunus'ta düzenlenen saldırıyla ilgili İsrail'i suçlayan Bin Mebruk, saldırının Tunus karasularında gerçekleştiğine dikkati çekerek, ülkesinin bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulunması gerektiğini söyledi.

Bin Mebruk, İsrail'in filoyu bir şekilde durdurmak istediğini, çünkü filonun İsrail için bir endişe kaynağı olduğunu ve uluslararası baskıyı temsil ettiğini söyledi.

"Sumud Filosu'na yapılan saldırıyla ilgili resmi açıklamalar yetersiz"

İsrail'in Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait gemiye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenleyerek bu girişimi engellemeye çalıştığını belirten Bin Mebruk, bu saldırının filonun, İsrail ablukasını kırmak için Gazze'ye hareketi öncesinde Tunus'un Sidi Busaid Limanı'ndan kuzeydeki Binzert Limanı'na hareketini hızlandırdığını kaydetti.

Bin Mebruk, saldırıyla ilgili Tunus makamlarından yapılan resmi açıklamaların da "yeterli olmadığını" söyledi.

İsrail'in Tunus topraklarında geçmiş yıllarda da benzer eylemler gerçekleştirdiğini hatırlatan Bin Mebruk, olayla ilgili atılması gereken resmi adımlara ilişkin şunları söyledi:

"Ulusal egemenliğe, bölgesel karasularına ve uluslararası sözleşmelere yönelik bu açık ihlali çeşitli açıklamalarla kınadık. Yaşananlar, Siyonist oluşumun uluslararası hukuka saygı duymadığını gösteriyor.

Bu suçun Tunus topraklarında ve karasularında işlendiği ve bu saldırıdan en çok etkilenen devletin Tunus olduğu göz önüne alınırsa, Tunus'un şikayette bulunmak için BM Güvenlik Konseyi'ne ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurması gerekiyor."

Bin Mebruk, güvenlik açısından bakıldığında, saldırının Kartaca Sarayı'na yakın bir noktada gerçekleştiğini ve Cumhurbaşkanı Kays Said'in hedef alınmış olabileceğine işaret ederek, "Tunus'tan beklenen, Siyonist oluşumun bu saldırıdaki sorumluluğunu ispatlamak için şikayette bulunması." dedi.

Saldırıyla bağlantılı olarak yabancı uyruklu bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin Bin Mebruk, bu durumun, söz konusu kişinin İsrail istihbaratı tarafından görevlendirilmiş olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

"Filo yola çıkmadan birkaç gün önce Tunus kıyılarındaki güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekiyordu." diyen Bin Mebruk, Tunus yönetiminin "konuya fazla önem vermediği ve kendi topraklarında herhangi bir sorun olmayacağını düşündüğü" öngörüsünde bulundu.

Tunus'ta filoya iki saldırı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine 8 Eylül'de Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Ertesi gece düzenlenen 2'nci saldırının ardından 9 Eylül'de soruşturma başlatan Tunus İçişleri Bakanlığı da Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının "planlı bir şekilde yapıldığını tespit ettiklerini" açıklamıştı.

Tunus makamları, Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na ait bir gemiye yönelik saldırıyla bağlantılı olarak yabancı uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'ye doğru yol alan yaklaşık 50 gemiden 9'unun insansız hava araçlarıyla hedef alındığını, saldırılarda 12 patlamanın meydana geldiğini bildirmişti. Açıklamada, saldırıların zamanı ve sorumlularına ilişkin bilgi verilmezken, İsrail sessizliğini koruyor.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.