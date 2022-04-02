Tunus'ta ramazan ayının ilk günü
AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Tunus'taki Merkez Çarşısından detaylar Alışveriş yapan vatandaşlar Tezgahlardan detaylar Alışveriş yapanlarla röportajlar TUNUS - Ramazan ayının ilk gününde başkent Tunus'taki Merkez Çarşısında yoğunluk yaşandı.
Tunus'taki Merkez Çarşısından detaylar
Alışveriş yapan vatandaşlar
Tezgahlardan detaylar
Alışveriş yapanlarla röportajlar TUNUS - Ramazan ayının ilk gününde başkent Tunus'taki Merkez Çarşısında yoğunluk yaşandı. Tunuslular, ramazan ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yaptı.