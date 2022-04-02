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Tunus'ta ramazan ayının ilk günü

AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Tunus'taki Merkez Çarşısından detaylar Alışveriş yapan vatandaşlar Tezgahlardan detaylar Alışveriş yapanlarla röportajlar TUNUS - Ramazan ayının ilk gününde başkent Tunus'taki Merkez Çarşısında yoğunluk yaşandı.

Tunus'taki Merkez Çarşısından detaylar

Alışveriş yapan vatandaşlar

Tezgahlardan detaylar

Alışveriş yapanlarla röportajlar TUNUS - Ramazan ayının ilk gününde başkent Tunus'taki Merkez Çarşısında yoğunluk yaşandı. Tunuslular, ramazan ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yaptı.

Tunus'ta ramazan ayının ilk günü

Tunus'ta ramazan ayının ilk günü

Tunus'ta ramazan ayının ilk günü

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

alışveriş, Tunus, Güncel, Haberler

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