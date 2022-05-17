Tunus'ta 'özgürlük ve demokrasi' için ulusal komite kuruldu

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Tunus'ta hukukçu ve gazetecilerden oluşan aktivistlerin önderliğinde "Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Ulusal Komitesi" kuruldu.

Tunuslu insan hakları aktivistleri, başkent Tunus'ta düzenledikleri basın toplantısında, "Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Ulusal Komitesi" olarak insan hakları ihlallerine dikkati çekmek ve ülkeye yeniden demokrasinin gelmesini sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Eski İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı el-Ayaşi el-Hemmami başkanlığında kurulan Komitede, siyasi analist ve insan hakları aktivisti Selahaddin el-Curşi, Tunuslu gazeteciler Raşid Haşane ve Ziyad el- Hani ile Hakikat ve Onur Derneği Üyesi Ola bin Necme gibi isimlerin üye olarak yer aldığı kaydedildi.

Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Ulusal Komitesi Başkanı Hemmami, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "25 Temmuz'un ardından Tunus'ta belirgin olarak hak ve özgürlükler ihlal ediliyor ve benzeri görülmemiş bir şekilde siviller askeri mahkemelerde yargılanıyor. Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkedeki istisnai durumun gölgesinde otoriter bir rejim kurma yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Said'in ülkede yaşanan krizden "faydalandığını" savunan Hemmami, "Ülkedeki durumun kötüleşmesinde son on yılda Tunus'u yöneten tüm siyasi partilerin payı var. Cumhurbaşkanı Said, devlet kurumlarını dağıtmak ve yönetimi elinde toplamak için bu krizden faydalanıyor." diye konuştu.

Ülkedeki krizden çıkış için geniş kapsamlı bir "ulusal diyalog" çağrısı yapan Hemmami, komite olarak "insan hakları ihlallerine dikkati çekmek, yargının bağımsızlığına destek veren hakimlerle dayanışma içerisinde olmak ve Tunus'a yeniden demokrasinin gelmesini sağlamak" için çalışacaklarını ifade etti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.