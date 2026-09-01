Tunus'ta Orman Yangını Yerleşimleri Tehdit Ediyor

Tunus'un Silyana vilayetindeki Bulmana Dağı'nda devam eden orman yangını nedeniyle bölgedeki bazı yerleşim birimleri tahliye edildi.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, Barku ilçesine bağlı Mezata bölgesindeki Bulmana Dağı'nda çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle vilayetin Kayravan sınırındaki Ayn Busaidiyye bölgesine ulaştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı yerleşim birimleri tahliye edildi.

Silyana'daki orman ekiplerinin, sivil savunma birliklerinin ve bölgesel ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü???????, çevre vilayetlerden de söndürme ekiplerinin bölgeye takviye amacıyla yönlendirildiği kaydedildi. Arazinin engebeli olması ve yangının farklı noktalarda devam etmesi, müdahale çalışmalarını güçleştiriyor.

Yangının, 27 Ağustos'ta çıkmasının ardından kontrol altına alındığı ancak 30 Ağustos akşamı kuvvetli rüzgarların etkisiyle bazı noktalarında yeniden alevlendiği bildirildi.

Silyana Bölgesel Orman Müdürlüğü tarafından TAP'a yapılan açıklamada, rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı ve yangından taşınan küllerin Kayravan vilayeti sınırlarına kadar ulaştığı ifade edildi.

Haberde, yangına müdahalede iki askeri uçağın yanı sıra orman ve sivil savunma ekiplerine ait araçlar kullanıldığı aktarıldı.

Tunus Ulusal Sivil Savunma Ofisi, 24 Ağustos'ta yaptığı uyarıda, sıcaklıkların 40 ila 45 dereceye yükselmesinin yangın riskini artırabileceğini belirterek, vatandaşları ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinin yakınında yangın çıkarabilecek faaliyetlerden kaçınmaya çağırmıştı.

Kaynak: AA