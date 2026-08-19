Nahda'dan Gannuşi için 'tecride maruz bırakıldı' suçlaması

Tunus Nahda Hareketi, lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin hastanede kaldığı süreçte ailesi ve avukatlarıyla görüşmesinin engellendiğini belirterek, yaşananlardan Tunus makamlarını sorumlu tuttu.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin hastanede kaldığı dönemde "tecride" maruz bırakılması kınandı.

Gannuşi'nin kısa süre içinde birkaç kez hastaneye kaldırılmasından ve cezaevi yönetiminin kendisine ilişkin "tamamen bilgi akışını kesen" uygulamalarından ciddi endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin hastanede kaldığı süre boyunca ailesi ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesinin uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle bağdaşmadığı vurgulanarak, Gannuşi'nin "sistematik eziyete" maruz bırakıldığı belirtildi.

Nahda Hareketi, Gannuşi'nin yanı sıra tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması ve "aileleri ile ülke kamuoyunda endişe ve gerilime neden olan bu dosyanın kapatılması" çağrısında bulundu.

Hareket ayrıca, Gannuşi'nin başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan Tunus makamlarını hukuken sorumlu tuttu.

10 muhalif tutukludan Gannuşi'ye destek

Öte yandan, Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo" davası kapsamında tutuklu bulunan 10 muhalif isim, Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.

Siyasi Tutukluların Aileleri Koordinasyonunun Facebook hesabında yayımlanan ortak açıklamada, aralarında Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi'nin de bulunduğu 10 tutuklunun Gannuşi'yle dayanışma içinde olduğu ve kendisine acil şifa dilediği belirtildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin hastanede kaldığı süre boyunca ailesi ve avukatlarıyla görüşmesinin engellenmesi kınanarak, siyasi makamlara hukuka uyma ve Gannuşi'nin anayasal haklarını kullanmasını sağlama çağrısı yapıldı.

Açıklamayı imzalayanlar arasında Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi ve eski Bakan İyasi el-Hemami'nin bulunduğu belirtildi.

Cezaevi yönetimi iddiaları reddetmişti

Tunus makamlarından Nahda Hareketi'nin açıklamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Tunus Cezaevleri ve Rehabilitasyon Genel İdaresi, birkaç hafta önce bazı mahpusların sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık durumlarının kötüleştiği ve aileleri ile avukatlarının ziyaretlerinin engellendiğine ilişkin haberleri reddetmiş, mahpusların sağlık durumlarının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirmişti.

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış, hakkında açılan çeşitli davalarda hapis cezalarına çarptırılmıştı. Gannuşi hakkındaki suçlamaları reddediyor ve davaların siyasi nitelik taşıdığını söylüyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise çeşitli açıklamalarında ülkede yargının bağımsız olduğunu, yargının çalışmalarına müdahale etmediğini belirterek, muhaliflerin yargı yoluyla hedef alındığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Kaynak: AA