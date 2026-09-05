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Tunus'ta Özgürlük ve Yaşam Protestosu

Tunus'ta Özgürlük ve Yaşam Protestosu
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Tunus'ta yüzlerce kişi, Nefes hareketinin çağrısıyla yaşam koşulları ve ifade özgürlüğü kısıtlamalarını protesto etti. Gösteride gazeteci ve aktivistlerin gözaltıları eleştirildi, elektrik ve su kesintilerine dikkat çekildi.

TUNUS (AA) – Tunus'ta yüzlerce kişi, muhalif "Nefes" hareketinin çağrısıyla düzenlenen gösteride yaşam koşulları ile ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları protesto etti.

Başkent Tunus'ta düzenlenen gösteride protestocular, "Oyun bitti, istifa", "Ne yargı ne hukuk, onurlular cezaevlerinde" ve "Ne elektrik ne su, hapishane ve pahalılık" sloganları attı.

Gösteride konuşan El-Katiba internet sitesinin gazetecisi Rihab el-Havvat, ifade özgürlüğüne yönelik baskılara tepki gösterdi.

Havvat, "Bugün gazetecileri, insan hakları savunucularını, blog yazarlarını ve başkalarını etkileyen ifade özgürlüğünü kısıtlama sürecini yaşıyoruz." dedi.

Gazetecilik mesleğinin temelinin gerçeği söylemek olduğunu belirten el-Havat, su ve elektrik kesintilerini gündeme getiren kişilerin gözaltına alındığını savundu.

Havvat, El-Katiba'nın Genel Yayın Yönetmeni Muhammed el-Yusufi'nin de su kesintileriyle ilgili bir programa katılmak üzere gittiği radyo kanalının önünde gözaltına alındığını söyledi.

Tunus'ta bir süredir ülkenin geniş kesimlerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Tunus Elektrik ve Gaz Şirketi (STEG), kesintilerin elektrik şebekesindeki yükün azaltılması ve talebin üretim kapasitesini aşmasının önüne geçilmesi amacıyla yapıldığını açıklıyor.

Ülkede ayrıca içme suyu kesintileri yaşanırken, özellikle başkent ve büyük kentlerde yaygın şekilde tüketilen şişe suya erişimde de sorun yaşanıyor.

Nefes hareketi, mayıs ayında yayımladığı kuruluş bildirisinde kendisini, medeni ve siyasi hakları savunmayı, ekonomik ve sosyal kazanımları korumayı ve Tunuslular için onur ve adalet taleplerini savunmayı amaçlayan bağımsız bir sivil yurttaş hareketi olarak tanımlamıştı.

Hareket daha önce de yaşam koşullarındaki kötüleşme ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti.

Tunus'ta siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de olağanüstü kararlar alarak Meclisin çalışmalarını dondurması ve daha sonra feshetmesiyle derinleşmişti. Said, söz konusu adımlarını "devleti yakın bir tehlikeden korumak için Anayasa çerçevesinde alınan tedbirler" olarak nitelendirirken, muhalifleri bunları "darbe" ve ülkede tek adam yönetiminin pekiştirilmesi olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA
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