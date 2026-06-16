Tunus'ta gönüllü geri dönüş programıyla ülkesine dönen düzensiz göçmen sayısı 5 bine ulaştı

Tunus'ta gönüllü geri dönüş programı kapsamında ülkelerine dönen Sahra Altı Afrika kökenli düzensiz göçmen sayısının 5 bine ulaştığı bildirildi.

Ulusal Muhafızlar Genel Müdürlüğü Sözcüsü Tuğgeneral Hüsameddin Cebabli, Tunus resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin gönüllü geri dönüş işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Cebabli, bugün 91 düzensiz göçmenin gönüllü geri dönüş programı kapsamında ülkelerine gönderildiğini, bunlardan 22'sinin sabah saatlerinde başkent Tunus'taki Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığını, diğerlerinin ise gün içerisinde düzenlenen uçuşlarla ülkelerine döneceğini ifade etti.

Geri dönüş işlemlerine paralel olarak yaklaşık 200 düzensiz göçmenin de Sfakes vilayetinin el-Amire bölgesinde bulunan ve gönüllü geri dönüş sürecinin yürütüldüğü merkeze nakledildiğini kaydeden Cebabli, ülkenin farklı bölgelerindeki göçmenlerin düzenli olarak bu merkeze sevk edildiğini söyledi.

Cebabli, gönüllü geri dönüş programına katılmak isteyen göçmenlerin çağrı merkezi aracılığıyla ya da güvenlik birimleri ile Tunus Kızılayı tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında kayıt yaptırabildiğini aktardı.

Temmuz 2025'te başlatılan programın olumlu sonuçlar verdiğini belirten Cebabli, gönüllü geri dönüş programından yararlanarak ülkelerine dönen düzensiz göçmen sayısının 5 bine ulaştığını, işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen yaklaşık bin kişinin de merkezde bulunduğunu ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle son üç yılda yaklaşık 27 bin düzensiz göçmenin ülkelerine dönüşünün sağlandığını kaydeden Cebabli, düzensiz göç olgusunun insani, güvenlik, hukuki ve sosyal boyutları dikkate alınarak yönetildiğini belirtti.

Tunus, son yıllarda Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler için Kuzey Afrika'daki başlıca geçiş noktalarından biri haline geldi. Ülkede özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda düzensiz göçmen bulunuyor.

Tunus makamları bir yandan insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde gönüllü geri dönüş programlarını uygulamaya devam ediyor.