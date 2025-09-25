Tunus'ta Gazze Ablukasını Kırmak İçin Yola Çıkan Filoya İHA Saldırıları Protesto Edildi

Tunus'ta, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları protesto edildi.

Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Belediye Tiyatrosu önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Protestoya çağrı yapan Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı'nın üyesi Fethi Abbaze, AA muhabirine, "Bu vahşi saldırının ardından acil olarak sokaklara indik. Bu, siyonist yapının işlediği suçların bir devamıdır." dedi.

Abbaze, "Tunus halkı olarak Gazze ablukasını kırmak üzere yola çıkan bu sivil ve barışçıl filoya yönelik silahlı korsanlığı kınıyoruz. Devletimizin vatandaşlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Abbaze ayrıca, Tunus Dışişleri Bakanlığının Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları kınayan bir açıklama yapmasını ve gelişmeleri takip için kriz masası oluşturmasını istedi.

Öte yandan, filoya katılan Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Abdülhak Binkadi, düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurarak insansız hava araçlarıyla yapılan bu saldırıların hukuki takibini yapacağız." ifadesini kullandı.

Küresel Sumud Filosu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'ye doğru yol alan yaklaşık 50 gemiden 9'unun insansız hava araçlarıyla hedef alındığını, saldırılarda 12 patlamanın meydana geldiğini bildirmişti. Açıklamada, saldırıların zamanı ve sorumlularına ilişkin bilgi verilmezken, İsrail sessizliğini koruyor.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.