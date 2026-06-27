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Tunus mahkemesinden gazeteci Ziyad el-Hani'ye bir yıl hapis cezası

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Tunus Temyiz Mahkemesi, gazeteci Ziyad el-Hani hakkında 'kamu iletişim ağları üzerinden hakaret' suçlamasıyla verilen bir yıl hapis cezasını onadı. Karar, ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Tunus'taki Temyiz Mahkemesi, gazeteci Ziyad el- Hani hakkında verilen bir yıl hapis cezasını onadı.

Tunus resmi haber ajansına göre, yargı kaynaklarından yapılan açıklamada, başkent Tunus'taki Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi'nin, Hani hakkında daha önce verilen ilk derece mahkeme kararını "kamu iletişim ağları üzerinden başkalarına hakaret" suçlamasıyla onadığı bildirildi.

Açıklamada, mahkemenin el-Hani hakkında söz konusu kararı 7 Mayıs'ta verdiği belirtildi.

Yargı makamları, 26 Nisan'da, sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle Hani hakkında "başkalarına hakaret" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.

Savcılık, bir güvenlik operasyonuna ilişkin paylaşımlar nedeniyle Hani hakkında soruşturma başlatmış, bu kapsamda Tunus Telekomünikasyon Yasası'nın 86. maddesi uyarınca işlem yapılmıştı.

Söz konusu madde, "kamu iletişim ağları üzerinden kasten hakaret edenlere bir ila iki yıl hapis ve para cezası" öngörüyor.

Tunus'ta yerel ve uluslararası bazı insan hakları örgütleri, uzun süredir ifade özgürlüğünün kısıtlandığını, gazeteciler ve muhaliflere yönelik baskı uygulandığını savunurken, hükümet bu iddiaları reddederek yargının bağımsız olduğunu ve sürece müdahale edilmediğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
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