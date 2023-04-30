Tunus'ta 'devlet güvenliğine karşı komplo' suçlamasıyla tutuklananların serbest bırakılması için gösteri

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin de aralarında bulunduğu "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklananların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin de aralarında bulunduğu "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklananların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısıyla düzenlenen gösteri, başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Gösteriye katılanlar "Özgürlük, özgürlük... Polis devleti öldü", "Korku yok terör yok, sokak milletindir" ve "Kahrolsun darbe" gibi slogan attı.

Cephenin önde gelen üyelerinden Semira eş-Şevvaşi, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugün tutuklularımız arasında (Nahda Hareketi lideri) Raşid el-Gannuşi de var ve düşüncesini açıklama hakkını kullandığı için tutuklandı ve ulusal birlik adına adım attığı için yargılandı." dedi.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" diye isimlendirilen davada tutuklananlar, komplodan çok uzak kişiler olduğuna işaret eden Şevaşi, "Ulusal Kurtuluş Cephesi ve bugün yanımızda olan tüm demokratik güçler, demokratik bir Tunus uğruna milli birlik ve bütünleşme taleplerinden geri adım atmayacaklardır." diye konuştu.

Tunus'ta 11 Şubat'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş adamı Kemal Latif'in gözaltına alınmasıyla bir "gözaltı dalgası" başladı.

Eski Tunus Meclis Başkanı, Nahda Hareketi lideri Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince iftar vakti evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesince 20 Nisan sabaha karşı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bunun ardından, güvenlik güçleri, Nahda ile Ulusal Kurtuluş Cephesinin bazı kentlerdeki merkezlerini kapatmıştı.