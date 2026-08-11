Tunus'ta Arapça Eğitimi Hat Sanatıyla Güçleniyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 20'den fazla öğrenci, Arapça öğrenmek amacıyla geldikleri Tunus'ta dil eğitimlerini Zeytune Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen hat sanatı ve kültürel atölyelerle güçlendiriyor.

Program kapsamında öğrenciler, ilk olarak Burgiba Dil Enstitüsünde bir ay süren yoğun Arapça eğitimi aldı.

Bu sürecin ardından Zeytune Üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlenen 15 günlük atölye programına katılan öğrenciler, hat sanatı ve İslam kültürü alanında uygulamalı eğitim görüyor.

Sınıf ortamında öğrenilen dil bilgisi günlük hayatla desteklenirken, öğrenciler çarşıda, pazarda ve sosyal yaşam içinde Arapçayı aktif şekilde kullanarak pratik yapma imkanı buluyor.

Atölyelerde ise Tunus'a özgü Mağribi hat geleneği üzerinden harflerin yazım teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

"Arapça eğitim programı çok boyutlu bir yapıda"

Türkiye'nin Tunus Eğitim Ataşesi Emin Soysaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arapça eğitim programının çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yalnızca dil öğrenmekle kalmadığını vurgulayan Soysaç, "Öğrencilerimiz Burgiba Dil Enstitüsünde yoğun bir Arapça eğitimi aldıktan sonra Zeytune Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hat, İslam kültürü ve benzeri alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor. Bunun yanında günlük yaşamın içinde, çarşıda, pazarda, kafede öğrendikleri dili kullanarak pratiğe dönüştürme imkanı buluyorlar." dedi.

Bu tür programların sahayla bütünleşik bir eğitim modeli sunduğunu belirten Soysaç, şunları ifade etti:

"Biz büyükelçilik ve eğitim müşavirliği olarak bu faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin sayısının artması bizi ayrıca memnun ediyor. Tunus ile Türkiye arasındaki kültürel yakınlık da bu süreci kolaylaştırıyor ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor."

Dil eğitimi uygulamalı modelle destekleniyor

İslam Medeniyeti Enstitüsünde görev yapan Prof. Dr. Beya Sultani, programın üniversiteler arası akademik işbirliği kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Öğrencilerin dil öğrenimini farklı boyutlarıyla deneyimlediğini ifade eden Sultani, "Öğrenciler bir ay boyunca Burgiba Dil Enstitüsünde yoğun bir eğitim aldıktan sonra bu uygulamalı sürece dahil edildi. Bizim hedefimiz Arapçayı sadece teorik düzeyde öğretmek değil konuşma, yazma ve dinleme becerilerini birlikte geliştirmek." diye konuştu.

Programın çok katmanlı bir yapıda kurgulandığını dile getiren Sultani, şunları kaydetti:

"Önce temel uyum süreci yürütüldü, ardından öğrenciler sahaya çıkarılarak dilin kültürel ve sosyal boyutuyla temas etmeleri sağlandı.

Bu yaklaşım, öğrencilerin dili daha hızlı içselleştirmesine katkı sağlıyor. Ayrıca program sonrasında da öğrencilerin gelişimini desteklemek için dijital materyaller ve takip mekanizmaları oluşturduk."

Hat sanatıyla yazı pratiği yapıyorlar

Hattat Fatma el-Ceziri, atölyelerde özellikle Tunus'un yazı geleneğine odaklandıklarını belirtti.

Ceziri, "Mağribi hat sanatı üzerine çalıştık. Katılımcılara Kufi yazı türünü ve Kayrevan hattını tanıttık. Ardından Arap harflerinin tarihsel gelişimini anlatarak teorik bilgiyi uygulamayla destekledik. Öğrencilerle birlikte yazım çalışmaları yaptık ve özellikle besmele yazımı üzerinden pratik gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sürece hızlı adapte olduğunu ifade eden Ceziri, "Farklı bir alfabe ve yazı sistemiyle karşı karşıya olmalarına rağmen kısa sürede uyum sağladıklarını gördük. Bu da doğru yöntemlerle hat sanatının yabancı öğrencilere de etkili şekilde öğretilebileceğini gösteriyor." diye konuştu.

Hattat Muhammed Selim bin Semide ise hat sanatının tarihsel boyutuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Program kapsamında Arap yazısının İslam dünyasında nasıl geliştiğini ve zaman içerisinde farklı ekollere nasıl ayrıldığını anlattık. Doğu ve Batı İslam dünyasındaki yazı geleneklerini karşılaştırmalı olarak ele aldık.

Özellikle Kayrevan hattına odaklandık. Yazı türünün teknik özellikleri ve diğer ekollerden ayrışan yönlerini aktardık. Amacımız öğrencilerin bu alana ilgi duymasını sağlamak ve İslam sanatlarının zenginliğini tanıtmaktı."

"Dil konusunda özgüvenimiz arttı"

Öğrencilerden Sudenaz Emir, Tunus'taki eğitimin beklentilerinin ötesine geçtiğini dile getirdi.

Emir, "21 kişilik bir ekip olarak buraya geldik. Gelmeden önce en önemli hedefimiz hazırlık sınıfında aldığımız Arapça eğitimin üzerine yeni kazanımlar ekleyebilmekti. Burada bu hedefimizi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Dil öğreniminin ötesinde bir deneyim yaşadıklarını vurgulayan Emir, "Aslında ana gayemiz Kur'an'ın dilini daha iyi anlamaktı. Bu süreçte sadece dil bilgimizi geliştirmedik, aynı zamanda dili kullanma konusunda özgüven kazandık. Günlük hayatta insanlarla iletişim kurdukça kendimizi daha rahat ifade etmeye başladık." dedi.

Tunus'taki deneyimin kültürel açıdan da önemli katkılar sağladığını belirten Emir, sözlerini "Buradaki insanlar, kültür ve hocalarımız bize çok şey kattı. Bu süreç sadece akademik değil aynı zamanda kişisel gelişim açısından da çok değerli oldu. Bakış açımız genişledi ve farklı bir dünyayı tanıma fırsatı bulduk." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA