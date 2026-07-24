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Tunus'ta orman yangınları 4 bin 400 hektarı kül etti

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1 Mayıs-23 Temmuz arasında çıkan yangınlarda 4.400 hektar ormanlık alan zarar gördü. 75 orman, 108 çalılık yangını kaydedildi; en büyük hasar 905 hektarla Zagvan'da. Sıcak hava dalgası riski artırıyor.

Tunus'ta 1 Mayıs'tan bu yana çıkan orman yangınlarında 4 bin 400 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Tunus Orman Genel Müdürü Muhammed Nevfel Bin Haha, Tunus resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs-23 Temmuz döneminde çıkan yangınlarda yaklaşık 4 bin 400 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

Haha, söz konusu dönemde 2025'in aynı döneminde zarar gören alanın ise 2 bin 705 hektar olduğunu ifade etti.

Aynı dönemde 75 orman yangını ve çalılık alanlarda 108 yangın kaydedildiğini aktaran Haha, yangınların başta Zagvan olmak üzere Bizerte, Bace, Cenduba, Kef ve Siliana vilayetlerinde etkili olduğunu söyledi.

Haha, en fazla zararın yaklaşık 905 hektarla Zagvan vilayetinde meydana geldiğini kaydetti.

Yetkili, Orman Genel Müdürlüğünün söz konusu dönemde ormanlar, geniş tarım arazileri ve atık depolama sahalarında çıkan yangınlara yönelik 917 söndürme müdahalesi gerçekleştirdiğini, geçen yılın aynı döneminde bu sayının 620 olduğunu belirtti.

Tunus'ta son günlerde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede hava sıcaklığı 45 dereceyi aşarken, yetkililer yüksek sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA
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