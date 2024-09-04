Tunus Halk Meclisi Başkanı Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi ile Görüştü

Tunus Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buderbale, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile görüştü.

Meclis'in sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama paylaşıldı.

Türkiye ile Tunus arasında uzun bir tarihe dayalı köklü ilişkilerinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, ortak medeniyet, tarih ve kültürel faktörlerin iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklığı geliştirme yollarının görüşüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Parlamento ilişkileri ve parlamenterler arasındaki karşılıklı ziyaretler ikili ilişkileri zenginleştirme ve geliştirmenin yoludur. Görüşmede, Meclis Başkanı Buderbale, Türkiye ile Tunus arasındaki yakınlaşmayı destekleyen büyükelçinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, özellikle ekonomi, endüstri ve ticari alanlarda ilişkileri zenginleştirmek için ortak çalışmanın önemi vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Büyükelçi Demircan, Türkiye'nin mükemmel ikili ilişkileri desteklemek için mevcut olanakları gözden geçirerek ilişkileri daha ileriye taşımak için gayret ettiklerini vurguladı.