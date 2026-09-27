Tunus Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri ile Libya ve bölgesel gelişmeleri ele aldı

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Tunus, Libya'da istikrarın sağlanmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) çabalarına desteğini sürdürme ve örgütle koordinasyonu güçlendirme mesajı verdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, BM Genel Kurulunun 81. oturumu kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü.

Görüşmede Tunus ile BM ve bağlı kuruluşları arasındaki işbirliği ele alınırken, Guterres Tunus'un özellikle Libya'da istikrarı desteklemeye yönelik BM çabalarına verdiği sürekli desteği takdir etti.

Açıklamada, Guterres'in, Tunus'un bölgedeki kriz ve sorunlara yaklaşımını da övdüğü ve Tunus'u Akdeniz'de "hikmetin sesi" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Nefti ise ülkesinin çok taraflı uluslararası sisteme ve BM'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki rolüne desteğini yineledi.

Tunus'un bağımsızlığından bu yana BM barış gücü operasyonlarına katkı sağladığına dikkati çeken Nefti, BM Genel Sekreterinden uluslararası yükümlülüklere uyulmasını sağlamaya ve barış, güvenlik ve kalkınmanın temellerini güçlendirmeye yönelik çabalarını sürdürmesini istedi.

Görüşmede ayrıca başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Tunus, Libya'daki siyasi krizin çözümünde Libya'nın birliği ve "Libya- Libya çözümü" ilkesini savunuyor.

Tunus ve Libya dışişleri bakanları 22 Eylül'de New York'ta yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve Libya'nın Tunus'taki sağlık kuruluşlarına olan borçlarının çözümü için koordinasyonun artırılmasını ele almıştı.

Kaynak: AA