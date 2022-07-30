Tüneldeki işçiler, hidrojen sülfür tüpünden zehirlenmiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüneldeki işçiler, hidrojen sülfür tüpünden zehirlenmiş

Tüneldeki işçiler, hidrojen sülfür tüpünden zehirlenmiş

DİYARBAKIR'da, Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde çalışan 18 işçinin, hidrojen sülfür tüpündeki gaz sıkışması sonucu zehirlendiği ortaya çıktı.

 - Güncelleme:

DİYARBAKIR'da, Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde çalışan 18 işçinin, hidrojen sülfür tüpündeki gaz sıkışması sonucu zehirlendiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde işçiler iş makineleriyle çalışma yaparken metan gazı alarmı çaldı. Bazı işçiler tünelden çıktı. Gazdan etkilenen bazı işçiler ise arkadaşları tarafından çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 18 işçi, sağlık ekiplerince Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden bölgeye yönlendirilen uzman KBRN ekiplerinin yaptığı çalışmada, zehirlenmenin nedeninin hidrojen sülfür tüpündeki gaz sıkışması olduğu ortaya çıktı. Ekip, gaz ölçümü yaparak, ortaya çıkan gazın zarar derecesini hastane ile paylaştı.İşçilerin hastanedeki tedavisi sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Güncel

Hidroelektrik Santrali Silvan Barajı Diyarbakır su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title