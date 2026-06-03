Tunceli'de bilim ve teknoloji festivali başladı

Tunceli'de öğrencilerin bilime ve teknolojiye ilgisinin artırılması amacıyla düzenlenen "TunceliFest" etkinliği başladı.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan teknoloji ve bilim festivaline çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, robotik, akıllı sistemler, yazılım, toplumsal sorunlara teknolojik çözümler, uygulama ve geliştirme gibi alanlarda projeler sergilendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 200 projenin stantlarda sergilendiğini söyledi.

Tunceli'nin ülkenin her yerinde eğitim ve okuma oranıyla anlatıldığına dikkati çeken Aygöl, "Çocuklarımızın geleceğine yönelik eğitimle ilgili hayallerimiz çok. Bunları adım adım hayata geçiriyoruz ancak iki hayalimiz daha var. Birincisi bu şehre bilim merkezi kazandırmak istiyoruz. İkinci hayalimiz de bu kadar güzel doğanın içerisinde yaşarken bir doğa okulu kurmak istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Aygöl, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve bazı kurum müdürleri ile stantları gezerek öğrencilerin projelerini inceledi.

Öğretmenlerle sohbet eden Aygöl, çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi aldığı öğrencileri tebrik etti.

Festival yarın sona erecek.