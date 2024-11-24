Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki 'Dersim' ifadesini değiştirdi

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyuruldu.

DEĞİŞİKLİK X HESABINDAN BAŞLADI

Belediyeye atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlarından biri, sosyal medyada değişiklik yapmak oldu. Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi, 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi.

TÜRK BAYRAĞI DETAYI

Ayrıca önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz." ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.