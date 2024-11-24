Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi
Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyenin sosyal medya platformu X üzerindeki "Dersim Belediyesi" olan adını "Tunceli Belediyesi" olarak değiştirdi. Hesaptaki Türk bayrağı detayı ise dikkat çekti.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyuruldu.
DEĞİŞİKLİK X HESABINDAN BAŞLADI
Belediyeye atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlarından biri, sosyal medyada değişiklik yapmak oldu. Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi, 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi.
TÜRK BAYRAĞI DETAYI
Ayrıca önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz." ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.