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Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi

Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki
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Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyenin sosyal medya platformu X üzerindeki "Dersim Belediyesi" olan adını "Tunceli Belediyesi" olarak değiştirdi. Hesaptaki Türk bayrağı detayı ise dikkat çekti.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyuruldu.

DEĞİŞİKLİK X HESABINDAN BAŞLADI

Belediyeye atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlarından biri, sosyal medyada değişiklik yapmak oldu. Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi, 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi.

Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki 'Dersim' ifadesini değiştirdi

TÜRK BAYRAĞI DETAYI

Ayrıca önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz." ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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