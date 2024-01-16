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Tunceli ve Bingöl'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Tunceli'nin 5 ilçesi ile Bingöl'ün 2 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaşan ilçelerde tüm okullar tatil edildi.

TUNCELİ'nin 5 ilçesi ile Bingöl'ün 2 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli ve Bingöl'de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde kar kalınlığı yarım metrelere kadar ulaştı, valilik bu 5 ilçede tüm okullarda, Pertek ilçesinde ise sadece köy okullarında eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

Bingöl'ün Karlıova ve Kiğı kaymakamlıkları yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu. Yedisu Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 17 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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