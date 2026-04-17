Gülistan Doku Soruşturması... Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Açığa Alındı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiği belirtilen açıklamada soruşturma kapsamında Sonel'in açığa alındığı belirtildi.
Kaynak: ANKA