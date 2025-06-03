Tunceli Valisi Şefik Aygöl görevine başladı

Tunceli Valisi Şefik Aygöl görevine başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Tunceli Valiliğine atanan Şefik Aygöl, göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Tunceli Valiliğine atanan Şefik Aygöl, göreve başladı.

Aygöl, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerince karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Aygöl, daha sonra makam girişinde yaptığı konuşmada, kendisini Tunceli'ye vali olarak layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını arz ettiğini söyledi.

Tunceli'de göreve başlamanın onurunu yaşadığını belirten Aygöl, şöyle konuştu:

"Tunceli, Munzur'un berrak sularından Pülümür'ün vadilerine, Ovacık'ın yaylalarından Pertek'in tarihine, Mazgirt'in bilgeliğinden Hozat'ın duruşuna, Nazımiye'nin dostluğundan Çemişgezek'in samimiyetine kadar her ilçesiyle, ülkemizin en özel şehirlerinden biridir. Bu göreve, milletimize hizmeti bir ibadet sayarak, insanı merkeze alan bir yönetim anlayışının 400 obalı bir beylikten cihan imparatorluğuna dönüşen Osmanlı'nın kuruluş toprakları olan Bilecik'ten bu topraklara gelirken, Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla yolumuza devam ederek, Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' nasihatiyle Tunceli'mizde huzurun, kalkınmanın, adaletin ve ortak akıl ile yönetimin sesi olacak, hukuka bağlı, şeffaf, adil, çözüm odaklı yaklaşımlar sunan bir yönetimle çalışacağız."

Aygöl, Tunceli'nin benzersiz zenginliklerle dolu doğasına, kültürel mirasına ve toplumsal dokusuna sahip çıkarak kalkınma projelerini hayata geçireceklerini vurguladı.???????

"Doğa turizminin merkezi hatta başkenti olması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız"

Kentin turizm potansiyelini ortaya koyarak altyapı eksikliklerini gidereceklerini, eğitim, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyecek çalışmalar içinde olacaklarına dikkati çeken Aygöl, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi çağın gereklerine uygun yetiştirmek için istihdam, üretim ve refahı artıracak çalışmaları önceleyeceğimizi, kadınlarımızın, yaşlılarımızın, engelli bireylerimizin her zaman yanında olarak kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir anlayışla çalışacağımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile özel sektör arasında güçlü bir koordinasyonu kurarak şeffaf, katılımcı ve adil bir yönetimi tesis edeceğimizi, tüm çalışmalarımızın ana politikası ortak paydamız Tunceli olacak şekilde çalışacağımızı, 7 bin 774 kilometrekarelik alanda adım atmadık yer bırakmayacağımızı, ayrıca 86 bin 612 vatandaşımızın her birinin kendinden bir şeyler göreceği yönetim anlayışıyla hareket ederken, bu şehir en fazla ne ile ifade edilir demek gerekirse doğa turizminin merkezi hatta başkenti olması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız. Bu vesileyle ilimize bugüne kadar değer katan tüm meslektaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederken, başta bu topraklar için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm Tuncelili hemşehrilerimize en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum."

Aygöl, konuşmasının ardından makamına geçerek göreve başlama belgesini imzaladı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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