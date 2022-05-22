Tunceli Valisi Özkan, Malatya Valisi Şahin'i ziyaret etti - Haberler

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Tunceli Valisi Özkan, Malatya Valisi Şahin'i ziyaret etti

AA - Okan Coşkun - Güncel
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Tunceli Valisi Özkan, Malatya Valisi Şahin'i ziyaret etti

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Özkan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Şahin'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, başarılar diledi.

Vali Hulusi Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Özkan'a teşekkür etti.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Mehmet Ali Özkan, Malatya, Tunceli, Güncel, Haberler

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