Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Merkez Valiliği'ne çekildi. Yerine ise Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirildi. Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de iki PKK'lı yönetici için anma programı düzenlenmesi sonrası merkeze çekilmek için dilekçe verdiği öne sürülmüştü.
Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi'nin kayyumu Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze çekildi.
İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
PKK ANMASI KRİZ ÇIKARDI İDDİASI
Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de 17 Mayıs'ta PKK'lı iki yönetici için düzenlenen bir anma törenine izin verilmesi sonrası, merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürülmüştü.
KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI
Bülent Tekbıyıkoğlu, DEM Partili Tunceli Belediyesi'ne 22 Kasım 2024'te kayyum olarak atanmıştı. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a, yargılandığı davalarda "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.