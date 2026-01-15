Haberler

Tunceli Valisi Aygöl'den belediye hizmetlerini aksatan personele ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, yoğun kar yağışının ardından belediye personelinin hizmet alanlarındaki eksiklikleri nedeniyle hukuksal işlem başlatılacağını duyurdu. Aygöl, karla mücadelede olağanüstü gayret gösterdiklerini ve kamu hizmetlerinin açık kalması için mücadele verdiklerini belirtti.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası belediyenin hizmet alanlarında eksiklik ve aksaklık çabası içine girdiği belirlenen personel hakkında hukuksal işlem yapılacağını bildirdi.

Vali Aygöl, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 160 santimetreyi aşan kar yağışının yaşandığını ve 10 gündür karla mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini hatırlattı.

İhtiyacı olan her vatandaşa kahramanlık seviyesinde bir mücadeleyle ulaştıklarına işaret eden Aygöl, "Bu yoğun yağışa rağmen ana arterlerimizin, sağlık başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayan tüm kamu hizmet alanlarının açık kalması için olağanüstü bir mücadele verdik ve hiçbirinin kapalı kalmasına müsaade etmedik. Son iki gün etkili olan sulu kar yağışı, 352 yerde elektrik kesintisine neden olmuş, buna bağlı olarak özellikle yaklaşık 1 günlük su kesintisi yaşanmış ve elektrik kesintileri vatandaşlarımızın günlük hayatını olumsuz etkilemiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana fikri, düşüncesi, siyasi görüşü ne olursa olsun ortak politikamızı 'bu memlekete hizmet' olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Aygöl, personel ayrımı yapmadan görev verip hizmet ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hatta son 5 yıldır alamadıkları ücretlerini dahi ödedik. Son iki günde yaşadığımız sıkıntıları değerlendirdiğimizde 8 aydır vatandaşlarımızla 'Can Cana' yürüttüğümüz hizmet anlayışının, kusur ve eksiklik kovalayan bazı anlayışları ne denli rahatsız ettiğini daha net görmüş olduk. Milletimizle oluşan bu huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bazı çevrelerin kendi etkileri altındaki kişiler aracılığıyla (çöp konteynerlerini temizletmeyerek, su kesintisi ve arızaları bildirmeyerek, araçların sabah çalışmaması için bilinçli şekilde donmasına göz yumarak vb.) eksiklik ve aksaklık oluşturma çabası içinde olduklarını üzülerek müşahede ettik.

Milletimizin emaneti olan bu hizmet alanlarında hem ekmeğini yiyip hem de bu memleketin aleyhine çalışanları tespit ettiğimizi, gereğinin hukuk ve mevzuat çerçevesinde en kararlı şekilde yapılacağını, vatandaşımıza hizmet konusunda asla geri adım atmayacağımızı açıkça ifade ediyorum. Bu memleketin her kuruşuna sahip çıkmaya, her kuruşunu milletimizin hizmetine sunmaya, milletimizin ortak değerlerini istismar ederek bu şehre zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yeniden ve özellikle vurgulamak isterim ki vicdanıyla hareket eden, bu memlekete sahip çıkan, hizmet eden, destek olan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyor, anlayışları ve katkıları için şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem