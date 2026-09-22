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Tunceli Pülümür'de 83 yaşındaki Alzheimer hastası vadide bulundu

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aranan 83 yaşındaki Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekiplerince köye 3 kilometre uzaklıktaki vadide bulundu. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen hasta, Doğanpınar köyündeki evinden dün sabah ayrılmıştı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Doğanpınar köyündeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan H.D'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, H.D'yi bulabilmek için arama çalışması başlattı.

Araziyi kontrol eden ekipler, H.D'nin köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir vadide olduğunu tespit etti.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan H.D, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA
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