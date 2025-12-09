Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "09.12.2025 tarihinde saat 15.34 sıralarında merkez üssü Pülümür ilçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil çağrı merkezimiz 7/24 halkımızın hizmetindedir" denildi.