Tunceli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları 86. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel