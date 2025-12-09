Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel