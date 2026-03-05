Haberler

Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi

Tunceli'de bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki yaban keçileri, kış ve bahar aylarında yiyecek ararken görüntülendi. Milli park, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaparken, yaban keçileri koruma altında ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Tunceli'de yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında yiyecek ararken görüntülendi.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, dağlık ve ormanlık alanlarıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Bölgede koruma altında olan yaban keçileri de özellikle kış ve bahar aylarında milli parkın belirli noktalarını mesken tutuyor.

Sürü halinde hareket eden yaban keçileri, tırmandıkları kayalıklarda meşe dalları ve kuru otlarla beslenirken kayıt altına alındı.

Milli parkta güvenle yaşam süren yaban keçileri, il merkezi başta olmak üzere çevre illerden fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
