Tunceli'deki Terör Saldırısında Gazi Olan Polis Memuru Harun Çalışkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tunceli'de 10 yıl önce düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak gazi olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Harun Çalışkan'ın cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Tunceli'de 2015 yılında PKK'lı teröristlerin polis lojmanlarına roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru Harun Çalışkan, tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Mihraplı Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan'ın cenazesi Gürsu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.