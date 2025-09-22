Tunceli'deki Lise Öğrencilerinden Orman Yangınlarına Farkındalık Klibi

TUNCELİ'de lise öğrencileri, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'nda türküler söyleyip klip çekti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan orman yangınları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yangınlar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca ülke genelinde 'Yeşil vatan, benim okulum geleceğe çare' etkinliklerini uyguluyor. Kişi başına düşen ormanlık alanın en yüksek olduğu Tunceli'de Türk Telekom Fen Lisesi öğrencileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda şarkı söyleyip farkındalık klibi hazırladı. Klip, sosyal medyada beğeni topladı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından da paylaşıldı.