Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğündeki depremin anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremi hisseden bir kadının panik yapmadan dışarı çıkması dikkat çekti.
DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki 4.2 büyüklüğündeki deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerindeki bir kadının depremi hissederek panik yapmadan dışarıya çıktığı anlar yer aldı.
