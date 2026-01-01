Haberler

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Tunceli'de meydana gelen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim 2 Ocak Cuma günü bir gün süreyle durduruldu. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

