Tunceli'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.