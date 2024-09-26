Tunceli'de Yaşlılar Munzur Vadisi'nde Huzurlu Kahvaltı Yaptı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'Hayat Tabloları' verilerine göre, Türkiye'de 2021-2023 yıllarında doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran ile birlikte nehir kenarında yöresel ürünlerin bulunduğu açık havada kahvaltı yaptı.

TÜİK'in açıkladığı '2021-2023 Hayat Tabloları' verilerine göre Tunceli, 80,8 yılla doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il oldu. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evde sağlık hizmeti alan yaşlıları Türkiye'nin en önemli milli parkları arasında yer alan, doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile hayranlık uyandıran Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gezdirdi. Yaşlılar, daha sonra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran'ın da katılımıyla Ana Fatma bölgesi mevkiinde Munzur Nehri kıyısında kahvaltı yaptı. Kahvaltıda polen değeri yüksek olan çiçek balı, yüksek yaylalarda üreticilerin ürettiği tulum ve beyaz peynir, yerli sebzeler ve odun ateşinde demlenen çay ikram edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yaşlılarla sohbet ederek, sorun ile taleplerini dinledi.

'AMACIMIZ STRESTEN UZAK DOĞANIN İÇİNDE HUZUR BULMAK'

İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Duran, "Valiliğimizin koordinesinde evde sağlığa kayıtlı yaşlı hastalarımızı kahvaltı programı için Munzur kenarına davet ettik ve burada beraber kahvaltı yaptık. Buradaki amacımız evde sağlık hizmeti alan hastaların ve beraber yaşadığı aile bireylerinin evden uzak, stresten uzak, huzurlu ve doğal bir ortamda vakit geçirmesini sağlamaktı. Sayın valimizin de teşrifleriyle hastalarımızla konuştuk. Güzel bir ortam oldu ve hastalarımız çok memnun ayrıldı. Burada en önemli unsur huzurdu, stresten uzak bir ortam sağlamaktı. Bundan sonraki süreçlerde de bu tür etkinliklerimizi, hava şartları uygun olduğu müddetçe devam ettireceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI