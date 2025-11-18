Tunceli'de Yaban Keçileri Yerleşim Yerine İndi
Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri, yerleşim alanlarına kadar inerek sokaklarda boy gösterdi. Kaçak avcılıkla mücadele sayesinde yaban keçilerinin sayısı artarken, fotoğrafçılar için de ilgi çekici bir manzara sunuyor.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde indikleri yerleşim yerinde görüntülendi.
İlçede kaçak avcılıkla mücadele ve yöre sakinlerinin çevre hassasiyeti sayesinde yaban keçilerinin sayısı giderek artıyor.
Dağ ve ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, bazı zamanlarda da yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.
Sokaklarda gezen yaban keçileri, evlerin bahçelerinde yetişen otlarla beslenip karınlarını doyuruyor.
Yaban keçileri, fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.
