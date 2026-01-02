Tunceli'de kar kalınlığı yarım metreyi aştı; yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

TUNCELİ'de kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçildi. Bu kapsamda Vali Şefik Aygöl ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, özellikle dağ keçisi popülasyonunun yoğun olduğu bölgeye yem bıraktı.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı; vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, kaya kartalı ve 121 farklı kelebek türü gibi çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor. Bölge, bu özelliği nedeniyle çevreciler ve doğaseverler tarafından 'yaban hayatının evi' olarak biliniyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle vadide başta yaban keçileri olmak üzere birçok yaban hayvanının yiyecek bulması zorlaştı. Bu kapsamda harekete geçilerek çalışma başlatıldı. Vali Şefik Aygöl ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri ile birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Halvori Gözeleri mevkisinde araziye yonca ve buğday bıraktı.

'EKİPLERİMİZ GAYRET İÇERİSİNDE'

Yem bırakılan bölgenin, milli park içerisinde dağ keçisi popülasyonunun yoğun olduğu alanlardan özellikle seçildiğini belirten Vali Aygöl, "Birçok bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz, bu canlarımıza sahip çıkmak ve beslenme problemi yaşayacakları dönemlerde onlara yardımcı olmak için gayret içindeler. Şehrimiz, doğadaki canlılar konusunda herkesin sahiplendiği bir yer. Vatandaşlarımızdan da özellikle bu dönemde yaban hayvanlarına sahip çıkmalarını rica ediyoruz" dedi.