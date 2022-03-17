Tunceli'de vatandaşlardan Sütlüce köyünde katı atık depolama tesisi yapılmasına tepki

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir grup vatandaş, doğaya zarar vereceğini öne sürerek Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisine tepki gösterdi.

Moğultay Mahallesi'ndeki belediye binası önünde toplanan köylüler adına açıklama yapan Yılmaz Çelik, bölgede kesilecek 55 bin ağaç ve köylerini korumak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tunceli'nin yüzde 65'inin kıraç ve çorak olduğunu belirten Yılmaz, "Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu ağacın, çalının, yaban hayatının, su kaynaklarının ve köylerin hiç olmadığı yerler mevcutken neden Sütlüce? 55 bin ağacı kesmenizi, yaşam alanımıza müdahale etmenizi, yaban hayvanlarını ve kutsal diyarlarımızı çöp yığını altında bırakmanızı istemiyoruz. Yüzyıllardır yaşadığımız köylerden bizi göç ettirmenizi istemiyoruz. Bunlardan birisini yapmaya kalkarsan söz-yetki-karar hakkımızı kullanarak istifanı istiyoruz." diye konuştu.

Tunceli Belediyesinden konuyla ilgili açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada ise hayata geçirilecek tesisin, tüm yasal yükümlülüklerinin yerine getirildiği belirtildi.

Projenin inşaat çalışmalarına 2022 yılı sonu itibariyle başlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alanında uzman 3 orman mühendisi tarafından hazırlanan rapor belediyemize ulaşmış olup, raporda sahanın tamamında 6711 ağaç olduğu tespit edilmiştir. Tahsisi yapılan alanda özellikle ağaç yoğunluğunun fazla olduğu kısımlarda ağaç kesimi yapılmayacağı, ağaç kesiminin sadece tesis binalarının ve çöplerin depolanacağı kısımlarda yapılacağı göz önüne alınırsa kesimi yapılacak ağaç sayısının yaklaşık 4000 civarında olduğu net bir şekilde görülecektir."

Açıklamada, kesimi yapılacak ağaç sayısının ÇED raporunda verilen ağaç sayısındaki rakamla uygunluk gösterdiği aktarılarak, "Bu rakam 55 bin sayısının yüzde 10'u bile değildir. Değil 4000, 1 ağacın dahi gereksiz yere kesilmesine karşı olduğumuzu fakat ekoloji biliminin bir bütün olarak fayda-zarar denklemi ile hareket ettiğini ve bizim de buna uygun projelerin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.