Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Ö.T, 472 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda Ö.T'yi gözaltına aldı.
Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada 472 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren