Tunceli'de Satışa Hazır Kokainle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Tunceli'de polis ekipleri, satışa hazır kokainle yakalanan U.S. isimli şüpheliyi tutukladı. Yapılan aramalarda toplamda 4 fişek kokain ele geçirildi.

TUNCELİ'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, satışa hazır kokainle yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, kent merkezindeki bir mahallede durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada satışa hazır vaziyette 1 fişek halinde kokain ele geçirildi. Araçtaki U.S.'nin üzerinde yapılan aramada ise 3 fişek halinde satışa hazır bir miktar daha kokain bulundu. Gözaltına alınan U.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
