Yola yeni dökülen sıcak asfaltı kovalarla çaldılar

İstanbul’da eşine az rastlanır, "Bu kadarı da olmaz" dedirten cinsten bir hırsızlık olayı meydana geldi. İlgili ekipler tarafından yola yeni dökülen sıcak asfalt, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kovalara doldurularak çalındı.

SICAK ASFALTI KOVALARLA ÇALDILAR

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Belediye veya yetkili altyapı ekipleri, sokaktaki yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında caddeye dumanı üstünde sıcak asfalt döktü. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından sahneye çıkan kimliği belirsiz şahıslar, ‘pes’ dedirten bir yönteme başvurdu.

Henüz donmamış sıcak asfaltı gözlerine kestiren şahıslar, yanlarında getirdikleri kovalara asfaltı küreklerle doldurmaya başladı. Görenlerin gözlerine inanamadığı olayda, hırsızlar doldurdukları kovalarla birlikte hızla gözden kayboldu.

Kaynak: Haberler.com