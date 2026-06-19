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Yola yeni dökülen sıcak asfaltı kovalarla çaldılar

Yola yeni dökülen sıcak asfaltı kovalarla çaldılar
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Esenyurt'ta belediye ekiplerinin yol yapımı için caddeye yeni döktüğü dumanı üstünde sıcak asfalt, henüz donmadan kimliği belirsiz şahıslar tarafından küreklerle kovalara doldurularak çalındı.

İstanbul’da eşine az rastlanır, "Bu kadarı da olmaz" dedirten cinsten bir hırsızlık olayı meydana geldi. İlgili ekipler tarafından yola yeni dökülen sıcak asfalt, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kovalara doldurularak çalındı.

SICAK ASFALTI KOVALARLA ÇALDILAR

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Belediye veya yetkili altyapı ekipleri, sokaktaki yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında caddeye dumanı üstünde sıcak asfalt döktü. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından sahneye çıkan kimliği belirsiz şahıslar, ‘pes’ dedirten bir yönteme başvurdu.

Henüz donmamış sıcak asfaltı gözlerine kestiren şahıslar, yanlarında getirdikleri kovalara asfaltı küreklerle doldurmaya başladı. Görenlerin gözlerine inanamadığı olayda, hırsızlar doldurdukları kovalarla birlikte hızla gözden kayboldu. 

Kaynak: Haberler.com
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