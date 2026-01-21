Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

TUNCELİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir kafede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö.S.M., gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada 138 sentetik uyuşturucu hap ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.S.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,