Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Tunceli'de polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu ve içi kokain dolu satışa hazır fişekler ele geçirdi. U.S. isimli sürücü tutuklandı.
Tunceli'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda şüphelendikleri bir aracı kent merkezinde durdurarak aradı.
Sürücü U.S'nin üzerinde ve araçta içi kokain dolu satışa hazır fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren