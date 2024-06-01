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Tunceli'de trafik güvenlik aynaları yenilendi

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kırık olan trafik güvenlik aynaları ekiplerin çalışmasıyla yenilendi. Çemişgezek Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla olası trafik kazalarının önüne geçilmeye çalışıldı. Çarşı ve Tepebaşı mahallelerinde zarar görmüş aynalar tespit edilerek yenileriyle değiştirildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kırık olan trafik güvenlik aynaları ekiplerin çalışmasıyla yenilendi.

İlçede olası trafik kazalarının yaşanmaması için Çemişgezek Belediyesince bazı çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda ekipler, ilçenin Çarşı ve Tepebaşı mahallelerinde zarar görmüş trafik güvenlik aynalarını tespit etti.

Yapılan çalışmayla eski aynalar sökülerek yerine yenileri monte edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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